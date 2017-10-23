Палатки, прогулки, газеты. Досуг протестующих под Верховной Радой

Который день возле здания Верховной Рады в Киеве продолжают протестовать люди. Никто пока не собирается убирать палаточный городок. Людей тут немного, они прогуливаются вдоль палаток, читают свежую прессу.

В палатках на проезжей части улицы Грушевского находятся в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс", но есть также с опознавательными знаками нацбатальона "Айдар".

В Мариинском парке неподалеку от здания парламента стоят несколько десятков палаток, но людей возле них почти нет. В большинстве палаток установлены печки, судя по дыму из дымоотводных труб, протестующие их топят. Организаторы акции протеста значительно расширили территорию кухни палаточного городка. Они поставили отдельный шатер, под которым несколько человек готовят еду на полевой кухне.

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