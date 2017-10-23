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    Фотоленты

    Палатки, прогулки, газеты. Досуг протестующих под Верховной Радой

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (257)

    (обновлено: )155
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгенйий Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Который день возле здания Верховной Рады в Киеве продолжают протестовать люди. Никто пока не собирается убирать палаточный городок. Людей тут немного, они прогуливаются вдоль палаток, читают свежую прессу.

    В палатках на проезжей части улицы Грушевского находятся в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс", но есть также с опознавательными знаками нацбатальона "Айдар". 

    В Мариинском парке неподалеку от здания парламента стоят несколько десятков палаток, но людей возле них почти нет. В большинстве палаток установлены печки, судя по дыму из дымоотводных труб, протестующие их топят. Организаторы акции протеста значительно расширили территорию кухни палаточного городка. Они поставили отдельный шатер, под которым несколько человек готовят еду на полевой кухне.

    Смотрите также: Исторический референдум. Как в итальянском Венето голосовали за автономию

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