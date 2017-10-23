Когда старость в радость. Самая "плохая" старушка интернета

У инстаграм-аккаунта 89-летней Бэдди Уинкл, @baddiewinkle, 3,2 миллиона подписчиков. Жизнерадостная старушка выкладывает фото из различных путешествий, клубов и ресторанов в ярких одеждах и мини-юбках.

И доказывает, разбивая стереотипы, что молодость идет изнутри.

Бэдди Уинкл пишет в своем аккаунте — "Краду ваших мужчин с 1928 года".

Напомним, модель из России Кристи Гаретт активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят более 60 тысяч подписчиков. По данным СМИ, девушка родилась в Грузии, но выросла в РФ. Она владеет шестью языками.

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