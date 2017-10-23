наверх
23.10.201711:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Исторический референдум. Как в итальянском Венето голосовали за автономию

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (176)

    (обновлено: )21
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    Референдум в Венето
    REUTERS Manuel Silvestri
    Референдум в Венето
    ANDREA PATTARO / AFP
    Референдум в Венето
    ANDREA PATTARO / AFP
    Референдум в Венето
    REUTERS Manuel Silvestri
    Референдум в Венето
    ANDREA PATTARO / AFP
    Референдум в Венето
    ANDREA PATTARO / AFP
    Референдум в Венето
    REUTERS Manuel Silvestri
    Референдум в Венето
    REUTERS Manuel Silvestri
    Референдум в Венето
    ANDREA PATTARO / AFP
    Референдум в Венето
    Andrea PATTARO / AFP
    Референдум в Венето
    ANDREA PATTARO / AFP

    Рекомендуем

    Президент Петр Порошенко в АвдеевкеПодальше от Киева. Порошенко уехал совещаться в Авдеевку02:13 23.10.2017
    СИЗО, в котором будет находиться Елена ЗайцеваПоявились фото "гламурного" СИЗО, в котором Зайцева проведет два месяца22:58 22.10.2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017Верхом на казаке и с золотым батоном. "Порошенко" присоединился к вече15:29 22.10.2017
    Самые необычные свадебные фотоПузатый кот и пакет на голове: самые сумасшедшие свадебные фото14:05 22.10.2017
    Протесты под Верховной РадойПротесты под Радой: вечерние бдения и Саакашвили на фасаде09:05 22.10.2017
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в ИндонезииЖестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии (18+)03:32 22.10.2017
    Забавные фото животныхОбхохочешься! Самые "неудачные" снимки животных22:40 21.10.2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017Пенсионерка года! В США выбрали "Мисс Возрастная Америка"16:56 21.10.2017
    Модель Камбрия Джой покоряет интернетСексапильная орхидея. Модель Камбрия Джой возбуждает сеть горячими формами13:27 21.10.2017
    Все фотоленты

    Жители Венето в ходе состоявшегося в воскресенье регионального референдума высказались за автономию этой итальянской области, сообщил журналистам президент Венето Лука Дзайа.

    Читайте также: В период финансового эксперимента сказочно обогатились олигархи

    "Пока у меня еще нет окончательных данных, но в референдуме приняли участие более двух миллионов человек. Это победа жителей Венето, победа гражданского сознания, победа людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", — сказал он после закрытия избирательных участков, выступая в венецианском Палаццо Балби.

    Референдум в Венето, 22 октября 2017
    © РИА Новости / Сергей Старцев
    Горящая Италия. Референдум в Венето - первый шаг к автономии

    Дзайа назвал итоги регионального референдума историческим событием и пообещал уже в понедельник начать работу над "контрактом, который мы предложим центральным властям".

    Избирательные участки в Венето закрылись в 23.00 (00.00 по Киеву). Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие около 60% избирателей области. Поскольку противники автономии не принимали участия в референдуме, очевидно, что большинство жителей Венето высказалось за автономию региона.

    По словам Дзайа, региональная электронная система по проведению референдума в воскресенье подверглась серьезной хакерской атаке, и в настоящее время члены избирательной комиссии вынуждены принимать информацию с мест по телефону. Таким образом, в ближайшее время окончательные итоги голосования не будут обнародованы, но результат референдума очевиден: жители Венето высказались за автономию.

    Референдум об автономии Венето прошел в минувшее воскресенье одновременно с аналогичным голосованием в соседней области Ломбардия. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов были проведены впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

    В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус претендуют теперь Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансовых средств, чем получают потом из центра в виде субвенций.

    Ссылки по теме:
    Теги: