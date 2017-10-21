наверх
21.10.201717:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Пенсионерка года! В США выбрали "Мисс Возрастная Америка"

    (обновлено: )246
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017
    TIMOTHY A. CLARY / AFP

    Рекомендуем

    Модель Камбрия Джой покоряет интернетСексапильная орхидея. Модель Камбрия Джой возбуждает сеть горячими формами13:27 21.10.2017
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в ХарьковеФотоитоги 20 октября: суд над Зайцевой и "Петя, жуй" под Радой17:44 20.10.2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017А возле Рады музыка играет. Будни палаточного городка17:03 20.10.2017
    "Больница начинается с банкомата". Лучшие фотожабы на медреформу16:15 20.10.2017
    Шикарнейшая фигура 50-х: легендарная Бетти Бросмер15:51 20.10.2017
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в ХарьковеПодозреваемая в смертельном ДТП в Харькове в окружении полиции и прессы14:12 20.10.2017
    Сеть заподозрила, что у супруги Трампа есть двойник13:52 20.10.2017
    Модель-трансгендер впервые стала девушкой месяца в Playboy (18+)11:59 20.10.2017
    Горячие австралийские парни. Сеть взорвал новый календарь10:42 20.10.2017
    Все фотоленты
    Конкурс Ms. Senior America 2017

    В американском городе Атлантик-Сити прошел финал 39-го национального конкурса "Мисс Возрастная Америка 2017" (Miss Senior America). К участию в нем допускаются женщины в возрасте не моложе 60 лет. Самой старшей из участниц было за 90.

    Дамы принимают участие в конкурсе талантов, дают интервью, в котором рассказывают о своих жизненных ценностях, демонстрируют умение элегантно ходить в вечернем платье. Нет на этом конкурсе только дефиле в купальниках.

    Самой прекрасной пенсионеркой США была признана представительница штата Нью-Джерси — 73-летняя Кэролайн Слейд-Харден. На конурсе талантов она блестяще спела композицию Стиви Уандера For Once In My Life, окончательно покорив сердца судей.

    Смотрите также: Сексапильная орхидея. Модель Камбрия Джой возбуждает сеть горячими формами

    Ссылки по теме:
    Теги: