Пенсионерка года! В США выбрали "Мисс Возрастная Америка"

В американском городе Атлантик-Сити прошел финал 39-го национального конкурса "Мисс Возрастная Америка 2017" (Miss Senior America). К участию в нем допускаются женщины в возрасте не моложе 60 лет. Самой старшей из участниц было за 90.

Дамы принимают участие в конкурсе талантов, дают интервью, в котором рассказывают о своих жизненных ценностях, демонстрируют умение элегантно ходить в вечернем платье. Нет на этом конкурсе только дефиле в купальниках.

Самой прекрасной пенсионеркой США была признана представительница штата Нью-Джерси — 73-летняя Кэролайн Слейд-Харден. На конурсе талантов она блестяще спела композицию Стиви Уандера For Once In My Life, окончательно покорив сердца судей.

