Сексапильная grid girl из Австралии покорила сеть роскошными формами

Сексапильная модель из Австралии и одна из самых ярких grid girls страны Алиса Лицоу покоряет Instagram соблазнительными фото, которые вызывают восторг у ее подписчиков.

Grid girls — девушки, которые украшают собой старты практически во всех кольцевых соревнованиях. 20-летняя красотка стала одной из самых популярных grid girls Австралии.

Напомним, в интернете стремительно получила популярность Instagram страница австралийской модели с аппетитными формами Эмили Сирс. Тетей Эмили была известная модель Венди Мартин, поэтому девушка решила пойти по стопам звездной родственницы.

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