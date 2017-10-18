В Японии придумали перчатки для смартфона в виде кота

В Японии для любителей хвостатых и полосатых появились перчатки для смартфонов в виде котиков с лапками.

Специальная ткань-проводник используется для больших пальцев рук. Задняя часть перчатки выполнена из теплого мехового материалы, который имитирует шерсть котов.

Перчатки пользуются большой популярностью, но в основном среди детей.

Ранее сообщалось, что японская компания выпустила уникальную успокаивающую подушку-робота, которая сделана в форме кота с шевелящим хвостом.

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