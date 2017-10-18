наверх
18.10.201711:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Японии придумали перчатки для смартфона в виде кота

    (обновлено: )23
    itmedia.co.jp
    itmedia.co.jp
    itmedia.co.jp
    itmedia.co.jp
    itmedia.co.jp
    itmedia.co.jp
    itmedia.co.jp

    Рекомендуем

    Сексапильная grid girl из Австралии покорила сеть роскошными формами11:11 18.10.2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017"Майдан" Саакашвили. Утро в палаточном городке и Рада в оцеплении09:18 18.10.2017
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в КиевеКак прошла первая ночь в палаточном городке под Радой06:54 18.10.2017
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания РадыТретий Майдан в Киеве: у Рады митингующие разбили палаточный городок18:17 17.10.2017
    Столкновения под Верховной РадойФотоитоги 17 октября: третий Майдан в Киеве - столкновения с полицией и палатки17:53 17.10.2017
    Столкновения под Верховной РадойАктивисты vs силовики. Под Радой пролилась первая кровь17:28 17.10.2017
    Американская журналистка запустила линию производства пива для собак16:59 17.10.2017
    Медсестра-бодибилдер покорила сеть идеальным телом14:53 17.10.2017
    Саакашвили на митинге около Верховной РадыГорячий Михо. Саакашвили на митинге у Рады13:58 17.10.2017
    Все фотоленты

    В Японии для любителей хвостатых и полосатых появились перчатки для смартфонов в виде котиков с лапками. 

    Специальная ткань-проводник используется для больших пальцев рук. Задняя часть перчатки выполнена из теплого мехового материалы, который имитирует шерсть котов. 

    Перчатки пользуются большой популярностью, но в основном среди детей.

    Ранее сообщалось, что японская компания выпустила уникальную успокаивающую подушку-робота, которая сделана в форме кота с шевелящим хвостом.

    Смотрите также: Редкое явление. В Японии засняли необычное облако в виде змея

    Ссылки по теме:
    Теги: