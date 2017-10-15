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15.10.201709:04
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    Фотоленты

    Найди отличия: мама и дочки стали звездами Instagram

    (обновлено: )15
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram

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    Мама и дочки в одинаковых образах

    Доминик — блогер из Британии, мама двух дочерей — 11-летней Амелии и четырехлетней Пенни — и автор фотопроекта All That Is Three, в котором она показывает "очевидную связь" между собой и дочками.

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    "Я бросила работу еще в 2015 году, чтобы постоянно быть дома с детьми. Это было потрясающе, и я никогда не жалела об этом решении. Время от времени мне становилось довольно одиноко. Инстаграм дал мне возможность отвлечься в перерывах между подгузниками и домашними заданиями", — рассказывает Доминик.

    У Доминик есть блог и аккаунт в инстаграме. Там она публикует фотографии с дочерьми, где они одеты одинаково. "Первые фотографии получились случайно. Однажды я надела на себя и Пенни полосатые кофты, а потом из спальни вышла Амелия в похожей. Мы посмеялись над этим и решили поделиться этой шуткой с остальными", — вспоминает Доминик.

    Фото получило 17 000 лайков, что вдохновило Доминик выложить еще одно фото с дочками — на этот раз с арбузом. Этот снимок тоже стал популярным, и Доминик решила публиковать такие фотографии еженедельно.

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