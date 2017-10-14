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    Фотоленты

    Митинг националистов и подготовка к маршу в честь УПА

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (30)

    (обновлено: )25807
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    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork
    twitter.com/UkrMediaNetwork

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    Марш националистов по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) стартовал возле памятника Тарасу Шевченко в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости в субботу с места событий.

    В Киеве стартует марш националистов в честь УПА. Онлайн
    Громадське Телебачення в youtube
    В Киеве проходит марш националистов в честь УПА. Онлайн

    В акции принимают участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода", а также представители организации "Правый сектор". Участники митинга держат флаги с символикой партии.

    Также на акции присутствуют представители руководства "Национального корпуса" и "Правого сектора". Акция проходит без нарушения общественного порядка.

    Смотрите также инфографику: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг и марш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

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