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14.10.201717:57
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    Фотоленты

    Смертельное столкновение грузовика с микроавтобусом в Словакии: 7 погибших

    (обновлено: )38
    Смертельное ДТП в Словакии
    Смертельное ДТП в Словакии
    Смертельное ДТП в Словакии
    Смертельное ДТП в Словакии
    Смертельное ДТП в Словакии
    Смертельное ДТП в Словакии
    Смертельное ДТП в Словакии
    Смертельное ДТП в Словакии
    Polícia Slovenskej republiky
    Смертельное ДТП в Словакии
    Polícia Slovenskej republiky
    Смертельное ДТП в Словакии
    Polícia Slovenskej republiky
    Смертельное ДТП в Словакии
    Polícia Slovenskej republiky
    Смертельное ДТП в Словакии
    Polícia Slovenskej republiky
    Смертельное ДТП в Словакии
    Polícia Slovenskej republiky
    Смертельное ДТП в Словакии
    Polícia Slovenskej republiky

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    Семь человек погибли и двое тяжело ранены в субботу в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, которое произошло в районе Прьевидза на западе Словакии, сообщил журналистам представитель оперативного центра службы скорой помощи Йозеф Минар.

    "По неизвестным пока причинам грузовик столкнулся с микроавтобусом Opel Vario, в котором находились 9 человек. Микроавтобус в результате аварии перевернулся на крышу, семь человек погибли на месте, еще двое получили тяжелые ранения и доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в критическом состоянии", — сообщил Минар.

    Автомобильное движение на месте аварии временно прекращено, полиция начала расследование происшествия.

    Смотрите также — Фотоитоги 13 октября: уникальный радар "Укроборонпрома", жуткое ДТП в Одесской области

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка на пешеходном переходе сбила насмерть девушку.

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