Ловись рыбка. Эротический календарь с карпами рвет немецкие шаблоны

Немецкий продавец рыболовных снастей Хендрик Пелер несколько лет подряд выпускает календарь Carponizer Carp Calendar с полуобнаженными девушками, которые позируют вместе с карпами.

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Автор проекта сообщил, что хотел объединить два главных мужских хобби — рыбалку и женщин. Фотографии для календаря были сделаны во Франции.

На съемках присутствовали эксперты, ответственные за внешний вид рыб и за то, чтобы модели случайно им не навредили.