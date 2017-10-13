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13.10.201713:09
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    Фотоленты

    Ловись рыбка. Эротический календарь с карпами рвет немецкие шаблоны

    (обновлено: )100422
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    Немецкий продавец рыболовных снастей Хендрик Пелер несколько лет подряд выпускает календарь Carponizer Carp Calendar с полуобнаженными девушками, которые позируют вместе с карпами.

    Смотрите также: Британский секс-символ предстала в роскошном соблазнительном белье

    Автор проекта сообщил, что хотел объединить два главных мужских хобби — рыбалку и женщин. Фотографии для календаря были сделаны во Франции.

    На съемках присутствовали эксперты, ответственные за внешний вид рыб и за то, чтобы модели случайно им не навредили.

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