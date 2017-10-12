Парад и файера. Как отметили Национальный день Испании

Парад по случаю Дня Испании прошел в четверг, 12 октября. Праздник в Мадриде посетили испанский король Филипп IV, премьер-министр Мариано Рахой и чиновники. Национальный праздник в этом году выглядел как символ единства страны на фоне политического кризиса после непризнанного референдума о выходе Каталонии из состава страны.

Не обошлось на празднике без инцидентов. После парада истребитель Eurofighter упал возле военной базы Лос Льянос в Альбасете.

Накануне правительство Испании отвергло декларацию независимости Каталонии, подписанную лидером автономии Карлесом Пучдемоном.

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