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12.10.201717:27
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    Фотоленты

    Парад и файера. Как отметили Национальный день Испании

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (144)

    (обновлено: )50
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Национальный день Испании в Барселоне
    Национальный день Испании в Барселоне
    Национальный день Испании в Барселоне
    Национальный день Испании в Барселоне
    Национальный день Испании в Мадриде
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад. Король Филипп
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад. Король Филипп
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад. Король Филипп
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад. Король Филипп
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад.
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад.
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад.
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад.
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    REUTERS Rafael Marchante
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    REUTERS Rafael Marchante
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    REUTERS Rafael Marchante
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    REUTERS Rafael Marchante
    Национальный день Испании в Барселоне
    REUTERS Juan Medina
    Национальный день Испании в Барселоне
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Национальный день Испании в Барселоне
    Gonzalo Fuentes
    Национальный день Испании в Барселоне
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Национальный день Испании в Мадриде
    REUTERS Sergio Perez
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад. Король Филипп
    REUTERS Sergio Perez
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад. Король Филипп
    REUTERS Sergio Perez
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад. Король Филипп
    JAVIER SORIANO / AFP
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад. Король Филипп
    JAVIER SORIANO / AFP
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад.
    JAVIER SORIANO / AFP
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад
    REUTERS Sergio Perez
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад.
    REUTERS Sergio Perez
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад.
    JAVIER SORIANO / AFP
    Национальный день Испании в Мадриде. Военный парад.
    JAVIER SORIANO / AFP
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    REUTERS Rafael Marchante
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    REUTERS Rafael Marchante

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    Парад по случаю Дня Испании прошел в четверг, 12 октября. Праздник в Мадриде посетили испанский король Филипп IV, премьер-министр Мариано Рахой и чиновники. Национальный праздник в этом году выглядел как символ единства страны на фоне политического кризиса после непризнанного референдума о выходе Каталонии из состава страны.

    Не обошлось на празднике без инцидентов. После парада истребитель Eurofighter упал возле военной базы Лос Льянос в Альбасете.

    Накануне правительство Испании отвергло декларацию независимости Каталонии, подписанную лидером автономии Карлесом Пучдемоном.

    Смотрите также: За единство Испании: в Барселоне прошел многотысячный митинг

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