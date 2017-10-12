Женственность и грация кабаре Crazy Horse Paris покоряет Сингапур

Сингапурскую публику ожидает встреча с авангардным культурным феноменом. В среду, 11 октября, в экономическую столицу Юго-Восточной Азии прибыло парижское кабаре Crazy Horse с новым шоу "Forever Crazy".

Являясь одной из визитных карточек ночной жизни Парижа в течение 65 лет, всемирно известное парижское кабаре продолжает удивлять зрителей всего мира незабываемыми представлениями с безупречными хореографическими постановками. Здесь выступают лучшие танцовщицы из разных стран, женственность и грация которых неизменно приводят в восторг посетителей.

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Crazy Horse отличает авангардный подход к постановкам своих представлений. Кабаре заслуженно считается самым инновационным среди всех парижских кабаре. Но, несмотря на смелость и экстравагантность своих шоу, Crazy Horse всегда остается верным хорошему вкусу и утонченности. Здесь нет места непристойности и безнравственности, а только музыка и танец, воспевающие красоту женщины.

Каждая танцовщица шоу — это чувственная, сладострастная и вызывающая женщина с идеальным телом, невероятной красотой, потрясающей грацией и безупречной хореографией.