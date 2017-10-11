Зоозащитники в шоке! В Камбодже выращивают свиней-мутантов

На камбоджийской свиноферме выращивают неестественно мускулистых свиней.
Фотографии животных, показанные компанией Duroc Cambodia на своей странице в Facebook, сразу вызвали интерес пользователей сети и возмущение зоозащитников.
По словам зоозащитников, это результат использования гормонов, стероидов и генетических вмешательств. Сообщается, что по достижении определенной формы свиней отправляют на убой. Компанию Duroc Cambodia также обвиняют в распространении наборов для искусственного осеменения.
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