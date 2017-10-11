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11.10.201717:10
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    Фотоленты

    Зоозащитники в шоке! В Камбодже выращивают свиней-мутантов

    (обновлено: )308
    odditycentral.com
    facebook.com/DUROC.CAMBODIA
    facebook.com/DUROC.CAMBODIA
    odditycentral.com
    facebook.com/DUROC.CAMBODIA
    facebook.com/DUROC.CAMBODIA
    odditycentral.com
    facebook.com/DUROC.CAMBODIA
    facebook.com/DUROC.CAMBODIA
    odditycentral.com
    facebook.com/DUROC.CAMBODIA
    facebook.com/DUROC.CAMBODIA

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    На камбоджийской свиноферме выращивают неестественно мускулистых свиней.

    Фотографии животных, показанные компанией Duroc Cambodia на своей странице в Facebook, сразу вызвали интерес пользователей сети и возмущение зоозащитников.

    По словам зоозащитников, это результат использования гормонов, стероидов и генетических вмешательств. Сообщается, что по достижении определенной формы свиней отправляют на убой. Компанию Duroc Cambodia также обвиняют в распространении наборов для искусственного осеменения.

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