"Прыгать должны только мячи". Ведущая канала "Челси" привлекает формами

Телеведущая клубного канала "Челси" Софи Роуз приобрела популярность благодаря откровенным фотосессиях.

Эффектная телеведущая признается, что с детства фанатеет от "Челси".

"Я выросла, наблюдая за Джоном Терри, Фрэнком Лэмпардом и Эшли Коулом (неоднозначное заявление девушки, однако). Впервые на футболе я побывала только в 16, потому что не жила в Лондоне. Всегда поддерживала этот клуб и очень рада работать здесь" — рассказала Роуз.

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