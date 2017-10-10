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10.10.201712:21
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    Фотоленты

    "Прыгать должны только мячи". Ведущая канала "Челси" привлекает формами

    (обновлено: )85302
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta
    instagram.com/sophieroseinsta

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    Телеведущая клубного канала "Челси" Софи Роуз приобрела популярность благодаря откровенным фотосессиях.

    Эффектная телеведущая признается, что с детства фанатеет от "Челси".

    "Я выросла, наблюдая за Джоном Терри, Фрэнком Лэмпардом и Эшли Коулом (неоднозначное заявление девушки, однако). Впервые на футболе я побывала только в 16, потому что не жила в Лондоне. Всегда поддерживала этот клуб и очень рада работать здесь" — рассказала Роуз.

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