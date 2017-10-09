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09.10.201721:25
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    Фотоленты

    Порошенко и Эрдоган: как прошла встреча двух президентов

    (обновлено: )18
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Встреча Петра Порошенко со своим турецким коллегой Эрдоганом.
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Сайт президента Украины
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Facebook Святослава Цеголко
    Встреча Петра Порошенко со своим турецким коллегой Эрдоганом.
    Встреча Петра Порошенко со своим турецким коллегой Эрдоганом.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Сайт президента Украины
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Сайт президента Украины
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Сайт президента Украины
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Сайт президента Украины
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Сайт президента Украины

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    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев

    Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину, где совместно со своим украинским коллегой Петром Порошенко проведет VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

    Эрдоган прибыл со своей женой и делегацией к Администрации президента Украины в центре Киева. Порошенко встретил президента Турции, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.

    После встречи прошел совместный брифинг глав государств для СМИ.

    Смотрите также: Путину — 65: кадры из жизни российского президента

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