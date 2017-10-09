Порошенко и Эрдоган: как прошла встреча двух президентов

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину, где совместно со своим украинским коллегой Петром Порошенко проведет VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

Эрдоган прибыл со своей женой и делегацией к Администрации президента Украины в центре Киева. Порошенко встретил президента Турции, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.

После встречи прошел совместный брифинг глав государств для СМИ.

Смотрите также: Путину — 65: кадры из жизни российского президента