За единство Испании: в Барселоне прошел многотысячный митинг

Около 950 тысяч человек в воскресенье участвовали в митинге сторонников единства Испании в Барселоне.

Такую цифру привел заместитель председателя ассоциации "Каталонское гражданское общество" Алекс Рамос. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал 24 Horas.

Митинг в Барселоне проходил под лозунгом "Хватит! Вернемся к здравому смыслу!".

"Уже давно национализм провоцирует хаос в Каталонии. Мы здесь собрались, чтобы остановить это", — заявил, выступая с трибуны, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса.

Организатором акции выступила ассоциация "Каталонское гражданское общество", которую поддержали еще около 50 различных организаций, а также некоторых политические партии – правая Народная партия, центристская партия "Граждане". Кроме того, в митинге участвуют некоторые представители Каталонской соцпартии.

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