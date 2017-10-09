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09.10.201716:38
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    За единство Испании: в Барселоне прошел многотысячный митинг

    Тема:

    Европейский сепаратизм: век живи, век учись (125)

    (обновлено: )65
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Juan Medina
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Enrique Calvo
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Rafael Marchante
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Rafael Marchante
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Rafael Marchante
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Rafael Marchante
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Juan Medina
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Eric Gaillard
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Протесты в Барселоне
    REUTERS Juan Medina

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    Около 950 тысяч человек в воскресенье участвовали в митинге сторонников единства Испании в Барселоне.

    Такую цифру привел заместитель председателя ассоциации "Каталонское гражданское общество" Алекс Рамос. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал 24 Horas.

    Митинг в Барселоне проходил под лозунгом "Хватит! Вернемся к здравому смыслу!".

    "Уже давно национализм провоцирует хаос в Каталонии. Мы здесь собрались, чтобы остановить это", — заявил, выступая с трибуны, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса.

    Организатором акции выступила ассоциация "Каталонское гражданское общество", которую поддержали еще около 50 различных организаций, а также некоторых политические партии – правая Народная партия, центристская партия "Граждане". Кроме того, в митинге участвуют некоторые представители Каталонской соцпартии.

    Смотрите также: Марафон в Киеве: дождь и разноцветные бегуны

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