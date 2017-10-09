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09.10.201702:59
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    Фотоленты

    "Самая красивая девочка в мире" покорила подиумы

    49
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau
    Самая красивая девочка в мире покоряет подиумы
    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы
    thylaneblondeau

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    "Самая красивая девочка в мире" покоряет подиумы

    Профессиональная карьера французской модели Тилан Блондо началась рано. Уже в четыре года девочка работала с Jean Paul Gaultier, в возрасте шести лет появилась на обложке парижского Vogue, и вскоре СМИ называли ее не иначе как "самая красивая девочка в мире".

    Когда Блондо было десять, ее фотосессия для Vogue вызвала международный скандал: издание обвинили в растлении малолетних, поскольку девочка была чересчур накрашена и одета в платье с вырезом и каблуки. 16-летняя Тилан Блондо продолжает появляться на подиумах и обложках известных журналов, а на ее инстаграм подписано 1,6 миллиона человек.

    Смотрите также: Современная история Золушки: из посудомойщицы в супермодели за 12 дней

    В воскресенье девушка участвовала в показе весенней коллекции 2018 Dolce & Gabbana во время Недели моды в Милане.

    Хотя у Блондо совсем не модельный рост — 168 сантиметров, репутация "самой красивой девочки в мире" работает как нельзя лучше. Если девушка не участвует в модных показах, то ее всегда можно заметить в первых рядах в зрительном зале.

    Юная модель всячески старается показать, что со времен той самой скандальной обложки выросла. За последние несколько лет Блондо успела поработать со многими известными брендами: L’Oréal, Сhanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana.

    Блондо часто появляется на светских мероприятиях, к которым привыкла с детства. Девочка родилась в семье известного футболиста Патрика Блондо и Вероники Любри, бывшей французской телеведущей и ныне дизайнера детской одежды и одежды для будущих мам.

    Хотя Тилан Блондо всего 16 лет, она уже одна из самых высокооплачиваемых юных моделей в мире.

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