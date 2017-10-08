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    Фотоленты

    Масштабный пожар в торговом центре под Москвой

    (обновлено: )91
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.

    Два человека пострадали во время пожара в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД, одного из них госпитализировали, сообщили вечером в воскресенье РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

    "На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского — ред.), второму оказали помощь амбулаторно", — отметил собеседник агентства.

    Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ ранее сообщал РИА Новости, что общая площадь очагов пожара там достигла 55 тысяч квадратных метров.

    Позже часть ТЦ обрушилась, площадь обрушения, по данным МЧС, составила 300 квадратных метров. До этого из здания были выведены все люди, в том числе спасатели.

    Смотрите также: Ураган в США: затопленные улицы, порванные провода

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