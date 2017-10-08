Масштабный пожар в торговом центре под Москвой

Два человека пострадали во время пожара в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД, одного из них госпитализировали, сообщили вечером в воскресенье РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского — ред.), второму оказали помощь амбулаторно", — отметил собеседник агентства.
Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ ранее сообщал РИА Новости, что общая площадь очагов пожара там достигла 55 тысяч квадратных метров.
Позже часть ТЦ обрушилась, площадь обрушения, по данным МЧС, составила 300 квадратных метров. До этого из здания были выведены все люди, в том числе спасатели.
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