Фотоитоги 4 октября: протесты под Радой, осквернение консульства Польши

Под зданием Верховной Рады в среду прошли две акции — "Неотложная медицинская реформа" и митинг против затопления части Национального природного парка "Бугский Гард".

Участники первой инициативы требовали от депутатов принятия правительственных законопроектов о медицинской реформе.

Также на площади возле Верховной Рады прошла акция, посвященная передаче премьер-министру и в Верховную Раду подписей жителей Николаевской области против затопления части Национального природного парка "Бугский Гард", говорится в сообщении организаторов инициативы.

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В городе Жешув на юге Польши вандалы нанесли различные надписи красной краской на почетное консульство Украины в этом городе, сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя городской полиции Жешува Адама Шелёнга.

На здании консульства вандалы написали на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", рядом с гербом Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись на русском "нет".

Как отмечает издание Rzeszow news, проживающие рядом с местом происшествия люди видели, как неизвестный мужчина примерно 30 лет в субботу вечером разрисовывал почетное консульство Украины. Люди просили, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал внимания на замечания.

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