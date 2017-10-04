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04.10.201718:19
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    Фотоленты

    Фотоитоги 4 октября: протесты под Радой, осквернение консульства Польши

    (обновлено: )100
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    Президент США Дональд Трамп с первой леди перед поездкой в Лас-Вегас.
    Представитель пресс-службы Филиппинского бюро иммиграции Аннетет Мангробанг выступает на пресс-конференции, на которой шла речь о подруге Стивена Паддока Марило Данли, который устроил массовый расстрел в Лас-Вегасе.
    Президент Украины Петр Порошенко и участник АТО старший прапорщик Михаил Суржик в новой квартире военного, в Чернигове, ключи от которой он получил из рук президента.
    Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко держит открытку с надписью 72% украинцев поддерживают медицинскую реформу во время заседания Кабинета министров Украины в Киеве.
    Папа Римский Франциск в Ватикане.
    Забастовка в Барселоне.
    В Европейском парламенте обсуждают ситуацию в Каталонии.
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции.
    РИА Новости Украина
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    rzeszow-news.pl
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше.
    rzeszow-news.pl
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса.
    dailymail.co.uk
    Президент США Дональд Трамп с первой леди перед поездкой в Лас-Вегас.
    Президент США Дональд Трамп с первой леди перед поездкой в Лас-Вегас.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Представитель пресс-службы Филиппинского бюро иммиграции Аннетет Мангробанг выступает на пресс-конференции, на которой шла речь о подруге Стивена Паддока Марило Данли, который устроил массовый расстрел в Лас-Вегасе.
    Представитель пресс-службы Филиппинского бюро иммиграции Аннетет Мангробанг выступает на пресс-конференции, на которой шла речь о подруге Стивена Паддока Марило Данли, который устроил массовый расстрел в Лас-Вегасе.
    REUTERS Reuters TV
    Президент Украины Петр Порошенко и участник АТО старший прапорщик Михаил Суржик в новой квартире военного, в Чернигове, ключи от которой он получил из рук президента.
    Президент Украины Петр Порошенко и участник АТО старший прапорщик Михаил Суржик в новой квартире военного, в Чернигове, ключи от которой он получил из рук президента.
    УНИАН
    Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко держит открытку с надписью 72% украинцев поддерживают медицинскую реформу во время заседания Кабинета министров Украины в Киеве.
    Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко держит открытку с надписью "72% украинцев поддерживают медицинскую реформу" во время заседания Кабинета министров Украины в Киеве.
    УНИАН
    Папа Римский Франциск в Ватикане.
    Папа Римский Франциск в Ватикане.
    REUTERS Max Rossi
    Забастовка в Барселоне.
    Забастовка в Барселоне.
    REUTERS Jon Nazca
    В Европейском парламенте обсуждают ситуацию в Каталонии.
    В Европейском парламенте обсуждают ситуацию в Каталонии.
    REUTERS Reuters TV

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    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции.

    Под зданием Верховной Рады в среду прошли две акции — "Неотложная медицинская реформа" и митинг против затопления части Национального природного парка "Бугский Гард". 

    Эрик Найман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Найман: Украина в итоге останется без людей и денег

    Участники первой инициативы требовали от депутатов принятия правительственных законопроектов о медицинской реформе.

    Также на площади возле Верховной Рады прошла акция, посвященная передаче премьер-министру и в Верховную Раду подписей жителей Николаевской области против затопления части Национального природного парка "Бугский Гард", говорится в сообщении организаторов инициативы.

    Читайте также: Суд — это я, решил Порошенко. Соцсети о судебной реформе

    В городе Жешув на юге Польши вандалы нанесли различные надписи красной краской на почетное консульство Украины в этом городе, сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя городской полиции Жешува Адама Шелёнга.

    На здании консульства вандалы написали на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", рядом с гербом Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись на русском "нет".

    Как отмечает издание Rzeszow news, проживающие рядом с местом происшествия люди видели, как неизвестный мужчина примерно 30 лет в субботу вечером разрисовывал почетное консульство Украины. Люди просили, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал внимания на замечания.

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