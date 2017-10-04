наверх
04.10.201716:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Неделя моды в Париже: мизерный купальник, громадный платок и листья на голове

    (обновлено: )21502
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Charles Platiau
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Charles Platiau
    REUTERS Charles Platiau
    REUTERS Charles Platiau
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    REUTERS Gonzalo Fuentes

    Рекомендуем

    Вызов Кардашьян. Модель из России покоряет интернет15:28 04.10.2017
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акцииПод Радой прошли две акции: за ускорение медреформы и сохранение парка14:45 04.10.2017
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны КалетникЭкс-коммунистка Калетник вышла замуж в замке в Шотландии13:59 04.10.2017
    Вандалы разрисовали консульство Украины в ПольшеПоявились фото оскверненного вандалами консульства Украины в Польше12:55 04.10.2017
    Самая "мемная" собака интернета12:17 04.10.2017
    Бывшая балерина сводит интернет с ума роскошными формами11:30 04.10.2017
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-ВегасаПоявились фото из гостиничного номера массового убийцы из Лас-Вегаса11:13 04.10.2017
    Народные депутаты в президиуме парламента во время заседания Верховной Рады УкраиныФотоитоги 3 октября: Рада принимает реформы, массовая забастовка в Барселоне17:43 03.10.2017
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре БарселоныЦентр Барселоны заблокировал масштабный митинг против действий полиции15:57 03.10.2017
    Все фотоленты

    В Париже завершилась самая значительная из четырех мировых недель моды. Коллекции представили Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Balmain, Chloé, Nina Ricci, Lanvin, Balenciaga и десятки других модных домов.

    В этом году Парижская неделя моды проходила с 26 сентября по 3 октября.

    Помимо показов весенне-летних коллекций 2018 от известных дизайнеров и брендов, на улицах Парижа можно было встретить мировых модниц и модников, стиль которых приковывал внимание фэшн-фотографов. 

    Смотрите также: Вызов Кардашьян. Модель из России покоряет интернет

    Ссылки по теме:
    Теги: