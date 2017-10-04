Неделя моды в Париже: мизерный купальник, громадный платок и листья на голове

В Париже завершилась самая значительная из четырех мировых недель моды. Коллекции представили Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Balmain, Chloé, Nina Ricci, Lanvin, Balenciaga и десятки других модных домов.

В этом году Парижская неделя моды проходила с 26 сентября по 3 октября.

Помимо показов весенне-летних коллекций 2018 от известных дизайнеров и брендов, на улицах Парижа можно было встретить мировых модниц и модников, стиль которых приковывал внимание фэшн-фотографов.

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