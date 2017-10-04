наверх
04.10.201714:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Экс-коммунистка Калетник вышла замуж в замке в Шотландии

    (обновлено: )9301
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    facebook.com/oksana.kaletnyk
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    facebook.com/oksana.kaletnyk
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    facebook.com/oksana.kaletnyk
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    facebook.com/oksana.kaletnyk
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    facebook.com/oksana.kaletnyk
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    facebook.com/oksana.kaletnyk
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    facebook.com/oksana.kaletnyk

    Рекомендуем

    Вандалы разрисовали консульство Украины в ПольшеПоявились фото оскверненного вандалами консульства Украины в Польше12:55 04.10.2017
    Самая "мемная" собака интернета12:17 04.10.2017
    Бывшая балерина сводит интернет с ума роскошными формами11:30 04.10.2017
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-ВегасаПоявились фото из гостиничного номера массового убийцы из Лас-Вегаса11:13 04.10.2017
    Народные депутаты в президиуме парламента во время заседания Верховной Рады УкраиныФотоитоги 3 октября: Рада принимает реформы, массовая забастовка в Барселоне17:43 03.10.2017
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре БарселоныЦентр Барселоны заблокировал масштабный митинг против действий полиции15:57 03.10.2017
    Смелая Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии на Неделе моды в Париже14:23 03.10.2017
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной РадойВкладчики оцепили здание Верховной Рады12:51 03.10.2017
    Пожар в отделении Сбербанка во ЛьвовеПожар в отделении "Сбербанка" во Львове. Кадры с места ЧП11:55 03.10.2017
    Все фотоленты

    44-летняя экс-депутат от Коммунистической партии Оксана Калетник вышла замуж во второй раз. Торжество прошло в Шотландии, от куда родом избранник украинки

    "Никогда не думала, что когда- нибудь мне придется выбирать между своей Родиной и чужими странами… три революции не заставили меня уехать из родного дома… но, как говорят " никогда не говори никогда", я встретила свою судьбу далеко в Шотландии на берегу северного моря", — написала Калетник на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева.

    Так же связал себя узами брака народный депутат Сергей Лещенко. 

    Ссылки по теме:
    Теги: