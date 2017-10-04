Экс-коммунистка Калетник вышла замуж в замке в Шотландии

44-летняя экс-депутат от Коммунистической партии Оксана Калетник вышла замуж во второй раз. Торжество прошло в Шотландии, от куда родом избранник украинки

"Никогда не думала, что когда- нибудь мне придется выбирать между своей Родиной и чужими странами… три революции не заставили меня уехать из родного дома… но, как говорят " никогда не говори никогда", я встретила свою судьбу далеко в Шотландии на берегу северного моря", — написала Калетник на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева.

Так же связал себя узами брака народный депутат Сергей Лещенко.