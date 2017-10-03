Центр Барселоны заблокировал масштабный митинг против действий полиции

Многотысячная акция протеста студентов против жестких действий полиции в день проведения референдума о независимости, который не признают испанские власти, проходит в центре Барселоны.

Десятки тысяч человек собрались на митинг на площади Университета, чтобы заявить о своем "праве проголосовать и высказать свое мнение".

"Разве можно было так жестко действовать? Мы требуем к ответу (премьера Испании Мариано) Рахоя!", — говорит женщина лет 40. На плечах у нее, как у многих участников митинга, — Эстелады, неофициально флаг независимой Каталонии. Люди сканируют "Независимость!" и "Улицы будут нашими!".

Митингующие время от времени гремят ключами в знак того, что им, несмотря на запрет со стороны властей, судов и прокуратуры, удалось провести голосование.

"Это фантастика!", — говорит РИА Новости с широкой улыбкой пожилой мужчина в футболке с надписью "Шотландия" и с шотландский флагом на плечах. В Барселону он приехал после референдума, чтобы выразить поддержку сторонникам независимой Каталонии.

В толпе то и дело начинают исполнять песню "Столб" известного каталонского певца Луиса Льяка, которая в эти дни стала гимном референдума в Каталонии.

Большинство магазинов закрыты, но кафе работают. На входе одного из них стоит хозяйка. "Если проходят митинги, рестораны не закрываются, но надо следить за происходящим, если что-то начнется, закроем в любой момент", — говорит она и показывает на чуть опущенную решетку — такими обычно закрывают на ночь двери магазинов и ресторанов в Испании.

Одновременно в городе проходят другие акции. В городе перекрыты многие улицы, метро закрыто, проблемы есть и с тем, чтобы найти свободное такси.

Националистические организации призвали в день "всеобщей забастовки" 3 октября организовывать митинги в качестве протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.