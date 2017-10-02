Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте

Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании "Красные стрелы" продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на традиционном авиационном шоу в Кувейте.

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Группа была создана в конце 1964 года как объединенная группа Королевских ВВС. Первоначально в группе было всего 7 самолетов, но в 1966 году их количество было увеличено до 9. Наличие 9 самолетов позволяет получить в воздухе формацию "Брилиант", являющуюся визитной карточкой группы и изображенной на ее эмблеме. В конце 1979 года группа сменила самолеты на BAE Hawk. "Красные стрелы" к настоящему времени участвовали уже более чем в 4000 показах в более чем 50 странах мира.