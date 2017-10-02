наверх
02.10.201702:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте

    (обновлено: )22
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Yasser Al-Zayyat/AFP

    Рекомендуем

    Референдум в КаталонииКровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии17:59 01.10.2017
    Эпатажная девушка из Инстаграм, которая удивила модельеров со всего мираЭпатажная девушка шокирует образами поклонников11:50 01.10.2017
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в ДонецкеКонцерт, посвященный юбилею Кобзона, в Донецке04:36 01.10.2017
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителяЭйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя02:30 01.10.2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017Фестиваль равенства в Запорожье. "Титушки" против21:50 30.09.2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017"Горячий" прием Саакашвили в Одессе: с масками и драками18:37 30.09.2017
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости КаталонииБарселона. 10 000 митингующих "за" независимость Каталонии15:13 30.09.2017
    Шикарная фермершаФермерша из США поражает сеть роскошной фигурой и трюками13:04 30.09.2017
    Приют для собак ЛораПреданные сердца. Приют для собак в Киевской области09:28 30.09.2017
    Все фотоленты
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте

    Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании "Красные стрелы" продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на традиционном авиационном шоу в Кувейте.

    Смотрите также: Самый большой британский авианосец Queen Elizabeth прибыл к месту службы

    Группа была создана в конце 1964 года как объединенная группа Королевских ВВС. Первоначально в группе было всего 7 самолетов, но в 1966 году их количество было увеличено до 9. Наличие 9 самолетов позволяет получить в воздухе формацию "Брилиант", являющуюся визитной карточкой группы и изображенной на ее эмблеме. В конце 1979 года группа сменила самолеты на BAE Hawk. "Красные стрелы" к настоящему времени участвовали уже более чем в 4000 показах в более чем 50 странах мира.

    Ссылки по теме:
    Теги: