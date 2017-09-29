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    Фотоленты

    Растяжка на каблуках в исполнении Бекхэм, Кардашьян и Ко

    (обновлено: )14010
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/kourtneykardash
    instagram.com/katecaseyca
    instagram.com/mtthwhgn
    instagram.com/mel_j87

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    Светская львица Кортни Кардашьян и супруга известного футболиста, экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм выложили снимки, где делают упражнения на растяжку.

    Сначала Кортни разместила фото после футбольного матча "Пари Сен-Жермен" – "Бавария" Лиги чемпионов УЕФА, на котором присутствовала в качестве болельщицы.

    В ответ Виктория ответила тем же — дизайнер опубликовала фото, где позирует в шелковом халате и в туфлях на каблуках.

    Смотрите также: Сексуальная модель взорвала сеть аппетитными формами

    "Подвиг" Кардашьян и Бекхэм повторили другие интернет-пользователи.

    Ранее звезда украинской поп-сцены Настя Каменских "зажгла" в кружевном белье.

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