Растяжка на каблуках в исполнении Бекхэм, Кардашьян и Ко

Светская львица Кортни Кардашьян и супруга известного футболиста, экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм выложили снимки, где делают упражнения на растяжку.
Сначала Кортни разместила фото после футбольного матча "Пари Сен-Жермен" – "Бавария" Лиги чемпионов УЕФА, на котором присутствовала в качестве болельщицы.
В ответ Виктория ответила тем же — дизайнер опубликовала фото, где позирует в шелковом халате и в туфлях на каблуках.
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"Подвиг" Кардашьян и Бекхэм повторили другие интернет-пользователи.
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