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    Фотоленты

    Работа саперов возле арсенала под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (101)

    (обновлено: )27
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook

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    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что саперы завершили очистку от боеприпасов населенных пунктов вблизи арсенала в Винницкой области, население может возвращаться.

    "В 15.00 завершена очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Люди могут возвращаться", — написал премьер на своей странице в Facebook.

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

    Смотрите также: Пожар на складах под Винницей с высоты птичьего полета

    По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

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