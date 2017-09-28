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28.09.201712:58
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    Фотоленты

    Королева эпатажа из Австралии покорила Интернет

    21011
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise
    instagram.com/miss_tina_louise

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    Австралийская модель Тина Луис эпатирует многочисленную аудиторию своих поклонников. На ее страницу в Instagram подписаны более двух миллионов подписчиков.

    Татуированная красавица обожает фотографироваться топлесс. В этот раз она позирует в кружевном прозрачном бюстгальтере. Модель приспустила джинсовые шорты, демонстрируя отсутствие нижнего белья и роскошную цветочную тату-композицию на ягодице.

    Смотрите также: Ярко и эффектно. Дефиле нижнего белья в Париже

    Всего за несколько часов фотография собрала десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

    Как известно, модель очень любит спорт и не представляет своей жизни без тренировок. Привычка выставлять соблазнительные фото в соцсетях привлекли к ней внимание известных брендов белья и спортивного питания. И теперь девушка совмещает приятное с полезным, зарабатывая на собственной внешности.

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