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25.09.201716:44
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    Фотоленты

    Шок. Что сделали хасиды с Уманью после своего нашествия

    (обновлено: )70044
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    УНИАН
    facebook.com/ Елена Марченко
    facebook.com/ Елена Марченко
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    ukrinform.ua
    ukrinform.ua
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    Празднование Рош-Ха-Шана завершилось и хасиды покидают Умань. Они оставили после себя горы мусора по всему городу. 

    В этом году более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.

    Порядок обеспечивали более 500 полицейских во время культовых мероприятий. по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги.

    Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября.

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