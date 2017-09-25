Шок. Что сделали хасиды с Уманью после своего нашествия

Празднование Рош-Ха-Шана завершилось и хасиды покидают Умань. Они оставили после себя горы мусора по всему городу.

В этом году более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.

Порядок обеспечивали более 500 полицейских во время культовых мероприятий. по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября.