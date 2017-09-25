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25.09.201713:42
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    Фотоленты

    Протесты во Франции. Заблокированы дороги к хранилищам с топливом

    (обновлено: )9310
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    LOIC VENANCE / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    XAVIER LEOTY / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    LOIC VENANCE / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    LOIC VENANCE / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    LOIC VENANCE / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    LOIC VENANCE / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
    Протесты во Франции против реформ Макрона
    Thomas Samson / AFP

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    Водители грузовиков во Франции, выступающие против трудовой реформы, блокируют автомагистрали и склады горючего в разных районах страны, сообщает телеканал BFMTV.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
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    Еще в ночь на понедельник большегрузные фуры перекрыли шоссе на границе с Бельгией. Руководители профсоюзов сообщают об аналогичных акциях в районе Марселя, Бордо, Лиона, Нанта и других городов страны. В Иль-де-Франсе протестующие заблокировали крупнейший склад горючего в столичном регионе. Еще ряд попыток блокады объектов ГСМ был предотвращен правоохранителями.

    "Водители имеют законное право выражать свое мнение, но я их призываю не блокировать Францию. Очевидно, что мы принимаем меры, чтобы им помешать", — заявил представитель правительства Кристоф Кастанер.

    На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.

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