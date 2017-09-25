Ягодки опять. Супермодели 90-х закрыли модный показ в Милане

Донателла Версаче, сестра застреленного легендарного дизайнера Джанни Версачи, на показе в его честь собрала самых популярных моделей 90-х, красоте и роскошным фигурам которых могут позавидовать нынешние "работницы" мировых подиумов.

Показ под песню "Freedom ’90" Джорджа Майкла закрыли Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен.

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Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.