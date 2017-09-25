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25.09.201712:12
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    Фотоленты

    Предрассветный пилон. Одесситки устроили горячие танцы на набережной

    (обновлено: )39721
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк
    facebook.com/Марина Банделюк

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    Участницы спортивных танцев на шесте одесских Pole Dance студий устроили очередной рассветный танец-фотосессию на набережной Ланжерон.

    На краю пирса был установлен пилон, на котором гибкие девушки демонстрировали сексапильную пластику. А фотографировала их одесский фотограф Марина Банделюк.

    Напомним, американская фотомодель и фитнес-инструктор Джен Селтер имеет бешеную популярность в знаменитой сети Инстаграм. На аккаунт красотки подписано более 11 миллионов человек.

    Смотрите также: Море, пляж, фитнес: модель из Австралии соблазняет прекрасной фигурой

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