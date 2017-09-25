Предрассветный пилон. Одесситки устроили горячие танцы на набережной

Участницы спортивных танцев на шесте одесских Pole Dance студий устроили очередной рассветный танец-фотосессию на набережной Ланжерон.

На краю пирса был установлен пилон, на котором гибкие девушки демонстрировали сексапильную пластику. А фотографировала их одесский фотограф Марина Банделюк.

Напомним, американская фотомодель и фитнес-инструктор Джен Селтер имеет бешеную популярность в знаменитой сети Инстаграм. На аккаунт красотки подписано более 11 миллионов человек.

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