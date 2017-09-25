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25.09.201710:41
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    Фотоленты

    Секс-бомба из России взорвала Instagram

    (обновлено: )58221
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model
    instagram.com/helga_model

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    Российская модель Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty) стала звездой Instagram благодаря своим соблазнительным формам. Ее настоящее имя Ольга Коробицына, у красотки уже более 3 млн подписчиков, что приносит ей миллионные доходы на рекламе.

    Красотка стала всемирной популярной после того, как крутила роман с игроком мадридского "Реала" Хамесом Родригесом.

    Напомним, американская фотомодель и фитнес-инструктор Джен Селтер имеет бешеную популярность в знаменитой сети Инстаграм. На аккаунт красотки подписано более 11 миллионов человек.

    Смотрите также: Море, пляж, фитнес: модель из Австралии соблазняет прекрасной фигурой

     

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