Секс-бомба из России взорвала Instagram

Российская модель Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty) стала звездой Instagram благодаря своим соблазнительным формам. Ее настоящее имя Ольга Коробицына, у красотки уже более 3 млн подписчиков, что приносит ей миллионные доходы на рекламе.

Красотка стала всемирной популярной после того, как крутила роман с игроком мадридского "Реала" Хамесом Родригесом.

Напомним, американская фотомодель и фитнес-инструктор Джен Селтер имеет бешеную популярность в знаменитой сети Инстаграм. На аккаунт красотки подписано более 11 миллионов человек.

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