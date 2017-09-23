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23.09.201723:52
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    Фотоленты

    Если скучно на пенсии: дедушка-супермен и бабушка-суперженщина

    (обновлено: )252
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    .facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей
    facebook.com/CosplayParents/

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    Пожилая пара переодевается в любимых персонажей

    Супружеская пожилая пара Стивен и Милли Тани из Южной Калифорнии после выхода на пенсию решили не скучать. Три года назад они открыли для себя косплей, когда искали костюмы на Хэллоуин. Теперь они все время переодеваются в известных персонажей фильмов и мультиков.

    Как пишет bigpicture.ru, пара говорит, что на изготовление костюмов у них уходит до двух месяцев. Они использую подручные средства, которые находят дома, или покупают что-то в комиссионных магазинах, на Ebay или Etsy. Костюмы шьет Милли. 

    Смотрите также: Море, пляж, фитнес: модель из Австралии соблазняет прекрасной фигурой

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