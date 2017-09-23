Если скучно на пенсии: дедушка-супермен и бабушка-суперженщина

Супружеская пожилая пара Стивен и Милли Тани из Южной Калифорнии после выхода на пенсию решили не скучать. Три года назад они открыли для себя косплей, когда искали костюмы на Хэллоуин. Теперь они все время переодеваются в известных персонажей фильмов и мультиков.

Как пишет bigpicture.ru, пара говорит, что на изготовление костюмов у них уходит до двух месяцев. Они использую подручные средства, которые находят дома, или покупают что-то в комиссионных магазинах, на Ebay или Etsy. Костюмы шьет Милли.

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