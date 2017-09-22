Мода будущего. Показ в Милане: платья-клумбы и купальники из кожи

Показ Moschino pret-a-porter коллекции будущего весенне-летнего сезона прошел на неделе моды в Милане.

В шоу принимали участие дочка легендарной Синди Кроуфорд Кайя Гербер и сестры Белла и Джиджи Хадид. Практически все вечерние платья, которые создал креативный директор марки Джереми Скоттом, футуристические. Не каждая решиться надеть платье, которое похоже на клумбу из роз, лилий и пионов.

Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.

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