Фотоитоги 21 сентября: взрыв в Умани, столкновения в Барселоне, ураган "Мария"

Глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат Николай Княжицкий и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с депутатами Европейского парламента в Киеве.