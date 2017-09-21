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    Фотоленты

    Фотоитоги 21 сентября: взрыв в Умани, столкновения в Барселоне, ураган "Мария"

    (обновлено: )168
    Украинские и израильские полицейские возле места взрыва неизвестного предмета в Умани. 21 сентября в Умани в результате взрыва неизвестного предмета в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов пострадал 13-летний гражданин Израиля.
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    Протесты в Каталонии
    Последствия урагана Мария
    Глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат Николай Княжицкий и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с депутатами Европейского парламента в Киеве.
    Протесты на Кубе.
    Президент Франции Эммануэль Макрон радуется решению о проведении летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
    По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
    По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
    Спасатели несут условно пострадавшего во время совместных учений спасательных служб столицы по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте на территории ЧАО Укррыба.
    Франко-голландского журналиста Алексиса Краланда избили сотрудники CRS (французский аналог российского ОМОНА) во время манифестации против реформы трудового кодекса в Париже.
    Украинские и израильские полицейские возле места взрыва неизвестного предмета в Умани. 21 сентября в Умани в результате взрыва неизвестного предмета в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов пострадал 13-летний гражданин Израиля.
    Украинские и израильские полицейские возле места взрыва неизвестного предмета в Умани. 21 сентября в Умани в результате взрыва неизвестного предмета в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов пострадал 13-летний гражданин Израиля.
    УНИАН
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии.
    REUTERS Paul Hanna
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана "Мария".
    Hector RETAMAL / AFP
    Глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат Николай Княжицкий и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с депутатами Европейского парламента в Киеве.
    Глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат Николай Княжицкий и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с депутатами Европейского парламента в Киеве.
    УНИАН
    Протесты на Кубе.
    Протесты на Кубе.
    REUTERS Romeo Ranoco
    Президент Франции Эммануэль Макрон радуется решению о проведении летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
    Президент Франции Эммануэль Макрон радуется решению о проведении летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
    REUTERS Jean-Paul Pelissier
    По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
    По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
    REUTERS Imelda Medina
    По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
    По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
    REUTERS Carlos Jasso
    Спасатели несут условно пострадавшего во время совместных учений спасательных служб столицы по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте на территории ЧАО Укррыба.
    Спасатели несут условно пострадавшего во время совместных учений спасательных служб столицы по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте на территории ЧАО "Укррыба".
    УНИАН
    Франко-голландского журналиста Алексиса Краланда избили сотрудники CRS (французский аналог российского ОМОНА) во время манифестации против реформы трудового кодекса в Париже.
    Франко-голландского журналиста Алексиса Краланда избили сотрудники CRS (французский аналог российского ОМОНА) во время манифестации против реформы трудового кодекса в Париже.
    REUTERS Stephane Mahe

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    Украинские и израильские полицейские возле места взрыва неизвестного предмета в Умани. 21 сентября в Умани в результате взрыва неизвестного предмета в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов пострадал 13-летний гражданин Израиля.

    Израильский подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Умани, взрыв произошел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Также повреждена крыша одного из гаражей.

    На место выехали первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и замглавы ведомства Александр Фацевич. Также на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, устанавливаются обстоятельства взрыва и личности причастных к нему, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Читайте также: Праздник со скандалом. Хасиды заняли Умань

    У здания правительства Каталонии в Барселоне произошли столкновения с сотрудниками каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra с протестующими. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу.

    Митингующие провели сутки у здания правительства Каталонии. Активисты не выпускали сотрудников Гражданской Гвардии Испании, проводивших обыски в здании экономического департамента Женералитета в Барселоне. Там же произошли столкновения с сотрудниками каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra, которые в районе двух ночи оттеснили несколько сотен молодых людей, чтобы создать коридор безопасности. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу. В стражей правопорядка летели бутылки и мусор.

    Читайте также: Движение за независимость Каталонии – это больше, чем просто национализм

    Пуэрто-Рико погрузился во тьму из-за "Марии". Как заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес, из-за урагана остров был полностью обесточен. При этом он заявил, что ситуацию с возможными разрушениями оценить пока не удалось.

    Как пишет Washington Post, пришедший на остров ураган срывал крыши домов, валил деревья и раскидывал фрагменты строений по пляжу и дорогам. "Мария" разрушила то, что осталось", — пишет газета Guardian, приводя свидетельства местных жителей, которые еще не оправились от урагана "Ирма", обрушившегося на регион 10 сентября.

    Как отмечает издание, почти на всей территории островов отсутствует мобильная связь, повсюду можно наблюдать дома без крыш, кучи металлических обломков, перевернутые и разбитые машины и поломанные деревья.

    Читайте также: Так выглядит надежда. Самая популярная фотография урагана "Ирма" на Кубе

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