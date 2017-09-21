Фотоитоги 21 сентября: взрыв в Умани, столкновения в Барселоне, ураган "Мария"

Израильский подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Умани, взрыв произошел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.
Также повреждена крыша одного из гаражей.
На место выехали первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и замглавы ведомства Александр Фацевич. Также на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, устанавливаются обстоятельства взрыва и личности причастных к нему, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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У здания правительства Каталонии в Барселоне произошли столкновения с сотрудниками каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra с протестующими. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу.
Митингующие провели сутки у здания правительства Каталонии. Активисты не выпускали сотрудников Гражданской Гвардии Испании, проводивших обыски в здании экономического департамента Женералитета в Барселоне. Там же произошли столкновения с сотрудниками каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra, которые в районе двух ночи оттеснили несколько сотен молодых людей, чтобы создать коридор безопасности. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу. В стражей правопорядка летели бутылки и мусор.
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Пуэрто-Рико погрузился во тьму из-за "Марии". Как заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес, из-за урагана остров был полностью обесточен. При этом он заявил, что ситуацию с возможными разрушениями оценить пока не удалось.
Как пишет Washington Post, пришедший на остров ураган срывал крыши домов, валил деревья и раскидывал фрагменты строений по пляжу и дорогам. "Мария" разрушила то, что осталось", — пишет газета Guardian, приводя свидетельства местных жителей, которые еще не оправились от урагана "Ирма", обрушившегося на регион 10 сентября.
Как отмечает издание, почти на всей территории островов отсутствует мобильная связь, повсюду можно наблюдать дома без крыш, кучи металлических обломков, перевернутые и разбитые машины и поломанные деревья.
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