Мощное землетрясения в Мексике: погибли более 200 человек

Трехдневный траур объявлен в Мексике по погибшим в результате мощного землетрясения, сообщила администрация президента Энрике Пеньи Ньето.

"Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения. Мексика разделяет эту боль", — говорится в сообщении администрации в ее микроблоге в Twitter.

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы.