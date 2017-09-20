наверх
20.09.201721:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Мощное землетрясения в Мексике: погибли более 200 человек

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (217)

    (обновлено: )51
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Henry Romero
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Henry Romero
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Henry Romero
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Henry Romero
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Henry Romero
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Ginnette Riquelme
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Claudia Daut
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Claudia Daut
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Claudia Daut
    Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226.
    Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226.
    REUTERS Henry Romero

    Рекомендуем

    Ситуация под Одесским горсоветом.Фотоитоги 20 сентября: кровавые стычки в Одессе, завершение учений "Запад"17:36 20.09.2017
    Красят кожу: как японские девушки удивляют внешностью16:25 20.09.2017
    Усиленные меры безопасности в правительственном кварталеМасштабные меры безопасности в центре Киева14:50 20.09.2017
    Софи ЛоренБелла синьора. Самой красивой итальянке Софи Лорен 83 года13:28 20.09.2017
    Лукашенко на учениях Запад-2017Лукашенко на учениях "Запад-2017"12:54 20.09.2017
    Возле одесской мэрии начались потасовки"Ситуация напряженная". Возле одесской мэрии начались потасовки11:29 20.09.2017
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикетуВ ожидании штурма. Под Одесскую мэрию стянули сотни правоохранителей10:33 20.09.2017
    Последствия мощного землетрясения в МексикеСмертельное и разрушительное землетрясение в Мексике06:47 20.09.2017
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттлБараку Обаме устроили фотошоп-баттл22:58 19.09.2017
    Все фотоленты

    Трехдневный траур объявлен в Мексике по погибшим в результате мощного землетрясения, сообщила администрация президента Энрике Пеньи Ньето.

    "Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения. Мексика разделяет эту боль", — говорится в сообщении администрации в ее микроблоге в Twitter.

    Смотрите также: Смертельное и разрушительное землетрясение в Мексике

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы.

    Ссылки по теме:
    Теги: