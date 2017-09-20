Фотоитоги 20 сентября: кровавые стычки в Одессе, завершение учений "Запад"

В Одессе в среду было горячо. Возле здания горсовета Одессы начались столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере.

Позже активисты право-радикальных организаций прорвались внутрь здания. По данным местных СМИ, в митинге принимали участие около 500 человек. Они выступают за отставку мэра Труханова в связи с трагедией в детском лагере.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

"Сегодня завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", — заявил Лукашенко во время своей речи по итогам маневров.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышала 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам были привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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