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20.09.201718:44
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    Фотоленты

    Фотоитоги 20 сентября: кровавые стычки в Одессе, завершение учений "Запад"

    (обновлено: )196
    Ситуация под Одесским горсоветом.
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на учениях Запад-2017
    Военные истребители во время учений Запад - 2017
    В Кропивницком силовики задержали членов криминальной банды.
    Активисты требуют пустить их на заседание Харьковского горсовета.
    Нардеп Мустафа Найем в Киеве во время акции в в поддержку политреформы.
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226.
    Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания мира на 72-й Генеральной Ассамблее ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
    Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания мира на 72-й Генеральной Ассамблее ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
    Ситуация под Одесским горсоветом.
    Ситуация под Одесским горсоветом.
    УНИАН
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на учениях Запад-2017
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на учениях "Запад-2017"
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Военные истребители во время учений Запад - 2017
    Военные истребители во время учений "Запад - 2017"
    REUTERS Vasily Fedosenko
    В Кропивницком силовики задержали членов криминальной банды.
    В Кропивницком силовики задержали членов криминальной банды.
    kg.npu.gov.ua
    Активисты требуют пустить их на заседание Харьковского горсовета.
    Активисты требуют пустить их на заседание Харьковского горсовета.
    УНИАН
    Нардеп Мустафа Найем в Киеве во время акции в в поддержку политреформы.
    Нардеп Мустафа Найем в Киеве во время акции в в поддержку политреформы.
    УНИАН
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226.
    Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226.
    REUTERS Henry Romero
    Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания мира на 72-й Генеральной Ассамблее ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
    REUTERS Shannon Stapleton
    Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания мира на 72-й Генеральной Ассамблее ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
    REUTERS Shannon Stapleton

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    Ситуация под Одесским горсоветом.

    В Одессе в среду было горячо. Возле здания горсовета Одессы начались столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере.

    Позже активисты право-радикальных организаций прорвались внутрь здания. По данным местных СМИ, в митинге принимали участие около 500 человек. Они выступают за отставку мэра Труханова в связи с трагедией в детском лагере. 

    Смотрите также фотоленту: "Ситуация напряженная". Возле одесской мэрии начались потасовки

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

    "Сегодня завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", — заявил Лукашенко во время своей речи по итогам маневров.

    Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышала 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам были привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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