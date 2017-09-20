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    Фотоленты

    Лукашенко на учениях "Запад-2017"

    (обновлено: )23610
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Учения Запад-2017
    Учения Запад-2017
    Учения Запад-2017
    Учения Запад-2017
    Учения Запад-2017
    Учения Запад-2017
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Учения Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP
    Учения Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Учения Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Учения Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Учения Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Учения Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил учения "Запад-2017", сообщает корреспондент Sputnik с места событий. Президент прилетел на полигон "Борисовский" на вертолете.

    Учения запад-2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Страсти по "Западу-2017": что происходит на белорусско-российских учениях

    Главе государства доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, а также о порядке применения армии, в том числе о взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении. 

    Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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