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19.09.201718:31
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    Фотоленты

    Фотоитоги 19 сентября: Саакашвили в Киеве, Порошенко в США, пожары в Черкасской области

    (обновлено: )13820
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Подрыв памятника десантникам в Луганске
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Встреча премьер-министра с экспертами, посвященная обсуждению проекта бюджета
    Работники здравоохранения принимают участие в митинге, организованном членами украинских профсоюзов в Киеве
    В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет
    Мужчина удаляет ветку на затопленной улице после урагана Марии на острове Гваделупа
    Торфяные пожары в Черкасской области
    Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выступает перед Генеральной Ассамблеей в штаб-квартире в Нью-Йорке
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Подрыв памятника десантникам в Луганске
    REUTERS Alexander Ermochenko
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Встреча премьер-министра с экспертами, посвященная обсуждению проекта бюджета
    Встреча премьер-министра с экспертами, посвященная обсуждению проекта бюджета
    УНИАН
    Работники здравоохранения принимают участие в митинге, организованном членами украинских профсоюзов в Киеве
    Работники здравоохранения принимают участие в митинге, организованном членами украинских профсоюзов в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет
    В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет
    Пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области
    Мужчина удаляет ветку на затопленной улице после урагана Марии на острове Гваделупа
    Мужчина удаляет ветку на затопленной улице после урагана Марии на острове Гваделупа
    REUTERS Andres Martinez Casares
    Торфяные пожары в Черкасской области
    Торфяные пожары в Черкасской области
    dsns.gov.ua
    Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выступает перед Генеральной Ассамблеей в штаб-квартире в Нью-Йорке
    Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выступает перед Генеральной Ассамблеей в штаб-квартире в Нью-Йорке
    REUTERS Shannon Stapleton

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    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник прибыл в Киев и заявил, что вскоре обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине.

    "Сегодня ночью я уезжаю опять (из Киева — ред.). Я обоснуюсь в центре Украины в Черкасской области и буду ездить оттуда по всей Украине", — сказал Саакашвили на брифинге журналистам в Киеве недалеко от здания администрации президента Украины.

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    По его словам, в среду он будет в городе Днепр, где проведет встречу со своими сторонниками. При этом, по его словам, местные власти готовят митинг против него.

    Президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в США.  Порошенко уже успел выступить в Военной академии "Вест-Пойнт", где отметил, что Украина борется и за свою землю, и за свободу всего мира.

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