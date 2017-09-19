Фотоитоги 19 сентября: Саакашвили в Киеве, Порошенко в США, пожары в Черкасской области

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник прибыл в Киев и заявил, что вскоре обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине.

"Сегодня ночью я уезжаю опять (из Киева — ред.). Я обоснуюсь в центре Украины в Черкасской области и буду ездить оттуда по всей Украине", — сказал Саакашвили на брифинге журналистам в Киеве недалеко от здания администрации президента Украины.

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По его словам, в среду он будет в городе Днепр, где проведет встречу со своими сторонниками. При этом, по его словам, местные власти готовят митинг против него.

Президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в США. Порошенко уже успел выступить в Военной академии "Вест-Пойнт", где отметил, что Украина борется и за свою землю, и за свободу всего мира.