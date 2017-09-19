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19.09.201710:59
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    Фотоленты

    Порошенко в США: как встречали украинского президента

    (обновлено: )64307
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт»
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт»
    Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт»
    president.gov.ua
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины

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    Визит Петра Порошенко в США

    Президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в США. 

    Как ожидается, Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.

    Порошенко уже успел выступить в Военной академии "Вест-Пойнт", где отметил, что Украина борется и за свою землю, и за свободу всего мира.

    Смотрите также: "Терминатор" и боевики. Путин проинспектировал учения "Запад-2017"

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