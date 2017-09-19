Порошенко в США: как встречали украинского президента

Президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в США.

Как ожидается, Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.

Порошенко уже успел выступить в Военной академии "Вест-Пойнт", где отметил, что Украина борется и за свою землю, и за свободу всего мира.

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