Рош а-Шана-2017. В Украину съезжаются тысячи паломников-хасидов

Традиционная ежегодная программа приема паломников-хасидов стартовала в Одесском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"В Международном аэропорту "Одесса" стартовала традиционная ежегодная программа приема паломников-хасидов, которые направляются в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-а-Шана. Всего через одесские воздушные ворота в Украину прибудет около 6500 паломников из Тель-Авива, для чего будет выполнено 29 чартерных рейсов. Особенностью этого года является то, что обслуживание прибытия паломников будет происходить в недавно открытом новом пассажирском терминале аэропорта", — сообщает аэропорт.

В аэропорту для паломников созданы дополнительные условия для комфортного пребывания, а также организована отдельная схема размещения и движения на привокзальной территории пассажирского автотранспорта, который доставит паломников в Умань.

"На период хасидской программы в аэропорту усилены меры безопасности. В организации мер безопасности участвуют как украинские, так и израильские специалисты. Завершится хасидская программа в Международном аэропорту "Одесса" 25 сентября", — информирует аэропорт.

Ранее в Ватикане состоялась встреча Папы Римского с делегацией хасидов из США во главе с раввином Эдгаром Глюком. После обсуждения ряда вопросов они исполнили несколько отрывков из Псалмов царя Давида.