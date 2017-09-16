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16.09.201723:59
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    Фотоленты

    Не аппетитно, но потрясающе! Шокирующий кулинарный грим

    (обновлено: )17501
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net
    Кулинарный грим
    Кулинарный грим
    behance.net

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    Кулинарный грим

    Голландский фотограф Роберт Харрисон вместе с шеф-поваром Робби Постма решили сделать серию фотографий, которые явно поражают воображают и совсем не стимулируют аппетит, хотя на фото и присутствует еда.

    Необычный проект называется "Menu", в нем представлены фотографии с гримом из настоящих продуктов питания, а также из посуды, например из разбитых бокалов. Также в ход пошли всевозможные специи, морепродукты, мясо, крупы и даже кофейные зерна.

    Смотрите также: Медсестра из США покоряет сеть внушительными формами

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