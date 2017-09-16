Не аппетитно, но потрясающе! Шокирующий кулинарный грим

Голландский фотограф Роберт Харрисон вместе с шеф-поваром Робби Постма решили сделать серию фотографий, которые явно поражают воображают и совсем не стимулируют аппетит, хотя на фото и присутствует еда.

Необычный проект называется "Menu", в нем представлены фотографии с гримом из настоящих продуктов питания, а также из посуды, например из разбитых бокалов. Также в ход пошли всевозможные специи, морепродукты, мясо, крупы и даже кофейные зерна.

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