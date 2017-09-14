Фотоитоги 14 сентября: захват спортклуба в Киеве, приезд Zucchero, триумф "Шахтера"

Массовый конфликт произошел в Дарницком районе Киева в спортивном клубе "Восход" на улице Бориспольской в четверг, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

"Предварительно выяснилось, что конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание: новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещения, утром между ними и людьми, которые там занимались, возник конфликт, а затем — драка. В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные — сбежали), еще у одного — из травматического оружия, у остальных — травмы тела", — говорится в сообщении.

По данным полиции, человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят в управление полиции. Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших — устанавливают и разыскивают.

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Автор всемирно известного хита "Baila morena", итальянский певец Zucchero приехал в Киев. Самолет с маэстро на борту в 18:30 приземлился в Международном аэропорту "Борисполь" с командой из 23 человек. Завтра он впервые выступит в Киеве с сольной программой.

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Донецкий "Шахтер" победил итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове в среду вечером, закончился победой "горняков" со счетом 2:1.

Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте: после передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил уже сам Феррейра, эффектно переправив мяч в ворота головой после навеса Степаненко.

Понервничать украинцев заставил Милик, который на 71-ой минуте реализовал пенальти.

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