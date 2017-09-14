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    Фотоленты

    Фотоитоги 14 сентября: захват спортклуба в Киеве, приезд Zucchero, триумф "Шахтера"

    (обновлено: )179
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве
    Итальянские певец и композитор Zucchero, Адельмо Форначариво, во время пресс-конференции в Киеве.
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Молния бьет по казино в Лас-Вегасе
    Президент США Дональд Трамп с супругой инспектируют пострадавшие от урагана Ирма районы
    Ливийские мигранты в Средиземном море
    Первое заседание Киевсовета после каникул
    Театрализованный флешмоб: «Как застройщики Киев прячут» у КГГА.
    Звездные гости кинофестиваля TIFF в Торонто
    Оружие, выявленное у задержанных патриотов
    Упавшее дерево разгромило автомобиль депутата Оксаны Юринец в центре Львова
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве.
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Захват спортклуба в Киеве
    Захват спортклуба в Киеве.
    facebook.com/Спортивний комплекс "Восход" \ Будинок культури "Дніпро"
    Итальянские певец и композитор Zucchero, Адельмо Форначариво, во время пресс-конференции в Киеве.
    Итальянские певец и композитор Zucchero, Адельмо Форначариво, во время пресс-конференции в Киеве.
    УНИАН
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Матч "Шахтер" - "Напали". "Горняки" празднуют забитый гол.
    Twitter.com/FCShakhtar
    Молния бьет по казино в Лас-Вегасе
    Молния бьет по казино в Лас-Вегасе.
    REUTERS Steve Marcus
    Президент США Дональд Трамп с супругой инспектируют пострадавшие от урагана Ирма районы
    Президент США Дональд Трамп с супругой инспектируют пострадавшие от урагана "Ирма" районы.
    REUTERS Kevin Lamarque
    Ливийские мигранты в Средиземном море
    Ливийские мигранты в Средиземном море.
    REUTERS Tony Gentile
    Первое заседание Киевсовета после каникул
    Первое заседание Киевсовета после каникул.
    УНИАН
    Театрализованный флешмоб: «Как застройщики Киев прячут» у КГГА.
    Театрализованный флешмоб: «Как застройщики Киев прячут» у КГГА. Манекен с фотографией на лице мэра Киева Виталия Кличко во время театрализованного флешмоба возле здания КГГА. 2017 Цель акции - озвучить требования к депутатам Киевсовета, в частности, не принимать незаконные решения о предоставлении земельных участков застройщикам и не голосовать узаконивания уже построенных незаконных застроек в Голосеевском районе Киева.
    УНИАН
    Звездные гости кинофестиваля TIFF в Торонто
    Анджелина Джоли на Международном кинофестивале в Торонто.
    REUTERS Mark Blinch
    Оружие, выявленное у задержанных патриотов
    Госпогранслужба Украины сообщила о задержании группы выходцев из Чечни и Дагестана, которые, по данным ведомства, действовали под прикрытием патриотической организации Украины.
    dpsu.gov.ua
    Упавшее дерево разгромило автомобиль депутата Оксаны Юринец в центре Львова
    Упавшее дерево разгромило автомобиль депутата Оксаны Юринец в центре Львова.
    zaxid.net

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    Захват спортклуба в Киеве.

    Массовый конфликт произошел в Дарницком районе Киева в спортивном клубе "Восход" на улице Бориспольской в четверг, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

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    "Предварительно выяснилось, что конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание: новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещения, утром между ними и людьми, которые там занимались, возник конфликт, а затем — драка. В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные — сбежали), еще у одного — из травматического оружия, у остальных — травмы тела", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят в управление полиции. Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших — устанавливают и разыскивают. 

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    Автор всемирно известного хита "Baila morena", итальянский певец Zucchero приехал в Киев. Самолет с маэстро на борту в 18:30 приземлился в Международном аэропорту "Борисполь" с командой из 23 человек. Завтра он впервые выступит в Киеве с сольной программой.

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    Донецкий "Шахтер" победил итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове в среду вечером, закончился победой "горняков" со счетом 2:1. 

    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте: после передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил уже сам Феррейра, эффектно переправив мяч в ворота головой после навеса Степаненко.

    Понервничать украинцев заставил Милик, который на 71-ой минуте реализовал пенальти.  

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