Не мылся 60 лет. Иранский бродяга шокировал внешним видом и запахом

80-летний иранский бродяга Аму Хаджи не мылся более 60 лет. Он живет на окраине небольшой иранской деревушки Дежга в провинции Фарс и ведет примитивный образ жизни. Его главное сокровище — металлическая водопроводная труба, из которой он курит навоз.

Местные жители говорят, что старик похож на тролля, а "запах" от него чувствуется за десятки метров, рассказывает портал bigpicture.ru.

Ранее в Бордо задержали бездомного, который прожил четыре дня в пятизвездочном отеле, задолжав свыше 2 тысяч евро.