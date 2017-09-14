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    Фотоленты

    Не мылся 60 лет. Иранский бродяга шокировал внешним видом и запахом

    (обновлено: )80231
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir
    irna.ir

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    80-летний иранский бродяга Аму Хаджи не мылся более 60 лет. Он живет на окраине небольшой иранской деревушки Дежга в провинции Фарс и ведет примитивный образ жизни. Его главное сокровище — металлическая водопроводная труба, из которой он курит навоз.

    Местные жители говорят, что старик похож на тролля, а "запах" от него чувствуется за десятки метров, рассказывает портал bigpicture.ru.

    Ранее в Бордо задержали бездомного, который прожил четыре дня в пятизвездочном отеле, задолжав свыше 2 тысяч евро.

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