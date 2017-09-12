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12.09.201712:40
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    Фотоленты

    Рыжий гигант. Сеть поразил самый длинный кот в мире

    (обновлено: )35510
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/
    instagram.com/omar_mainecoon/

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    Самый большой кот в мире живет в Австралии. Хозяйка Омара, именно так зовут рыжего гиганта, Стефи Херст была приятно удивлена, когда однажды с ней связались представители Книги рекордов Гиннеса.

    Оказалось, что 120-сантиметровый Омар — новый рекордсмен. Он больше предыдущего хвостатого на 2 сантиметра. Но, учитывая, что мейн-кун все еще продолжает расти, его вряд ли кто-то догонит в ближайшем будущем. Кот уже стал знаменитостью не только в родной Австралии. За жизнью Омара в Instagram следят 70 тысяч человек.

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