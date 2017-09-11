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11.09.201718:28
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    Фотоленты

    Ураган "Ирма" обрушился на Флориду

    Тема:

    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (112)

    (обновлено: )17910
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    AP Photo/Wilfredo Lee
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    AP Photo/Wilfredo Lee
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    AP Photo/Wilfredo Lee
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    AP Photo/Alan Diaz
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    REUTERS Carlos Barria
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    REUTERS Carlos Barria
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Jose CARUCI / AFP
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    REUTERS Carlos Barria
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    REUTERS Carlos Barria
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    REUTERS Carlos Barria
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    REUTERS Carlos Barria
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    Michele Eve SANDBERG / AFP
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    SAUL LOEB / AFP

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    Полиция округа Майами-Дейд в штате Флорида, на который обрушился ураган "Ирма", арестовала 28 человек за грабежи и мародерство.

    Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье в 22.35 по Киеву. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата.

    "Мы произвели ряд арестов за мародерство. Мы патрулируем (местность — Ред.) и не будем проявлять терпимость по отношению к преступным действиям в то время, пока наша община восстанавливается от урагана "Ирма", — говорится в Twitter полиции.

    "К настоящему моменту — 28 арестов за грабеж/мародерство. Наши полицейские продолжают патрулирование, комендантский час действует до 7 утра", — сообщает полиция округа.

    По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

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