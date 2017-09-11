Фитнес-модель похвасталась откровенными фото пышных форм

31-летняя американская фитнес-модель Ана Чери снова порадовала своих поклонников серией откровенных снимков в социальной сети Instagram, мотивирующих к занятиям спортом.

"Эй, мальчик, где твоя бейсбольная команда?", — игриво подписала одно из фото модель.

Ранее сообщалось, что 25-летняя модель из Венесуэлы по имени Алейра Авендано решила улучшить свою внешность, сделав свою талию чрезвычайно тонкой . Она с 19 лет носит корсет по 23 часа в сутки. Модель снимает бандаж лишь тогда, когда принимает душ или ванну.





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