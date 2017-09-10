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10.09.201719:43
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    Фотоленты

    Силовики, овчарки и спецтехника. Как готовятся встречать Саакашвили на границе

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (377)

    (обновлено: )237
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска В Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    strana.ua
    Ситуация на пункте пропуска В Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска В Шегинях
    strana.ua
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Ситуация на пункте пропуска в Шегинях

    Пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен въехать в Украину из Польши, заблокирован пограничниками и Службой безопасности Украины (СБУ), передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Михо. Соратники Саакашвили на станции Мостиска 2 во Львовской области

    Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться в Украину поездом. После того, как у него не получилось приехать поездом, он решил вновь ехать автодорогой.

    Пограничники совместно с сотрудниками СБУ живой цепью перекрыли вход на пункт пропуска "Шегини", никого не впускают и не выпускают. Несколько десятков активистов и соратников Саакашвили стоят перед ними и выступают в поддержку лишенного украинского гражданства политика. Среди соратников на границе присутствует депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук и экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Участники акции периодически поют украинский гимн, скандируют "Михаил, Михаил", "Вместе и до конца", "Позор".

    На автодороге, ведущей к пункту пропуска "Шегини", образовалась многокилометровая пробка.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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