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10.09.201715:09
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    В ожидании Михо. Как живет палаточный городок на границе

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (369)

    (обновлено: )158
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Акция Femen в ожидании Михаила Саакашвили
    Задержание активистки Femen на границе в день приезда Михаила Саакашвили
    Задержание активистки Femen на границе в день приезда Михаила Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Femen в ожидании Михаила Саакашвили
    Акция Femen в ожидании Михаила Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Задержание активистки Femen на границе в день приезда Михаила Саакашвили
    Задержание активистки Femen на границе в день приезда Михаила Саакашвили.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Задержание активистки Femen на границе в день приезда Михаила Саакашвили
    Задержание активистки Femen на границе в день приезда Михаила Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Все фотоленты
    Ситуация в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе в ожидании Саакашвили

    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться в Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области.

    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    Позже представитель партии "Движение новых сил", лидером которой он является, сообщил, что Саакашвили вернется в Украину из Польши поездом.

    Смотрите также: К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже

    При этом корреспондент РИА Новости передает, что приостановлен пропуск автомобилей на границе Польши и Украины. По его данным, автомобили из Украины на территорию Польши также пока не въезжают.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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