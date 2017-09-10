В ожидании Михо. Как живет палаточный городок на границе

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться в Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области.
Позже представитель партии "Движение новых сил", лидером которой он является, сообщил, что Саакашвили вернется в Украину из Польши поездом.
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При этом корреспондент РИА Новости передает, что приостановлен пропуск автомобилей на границе Польши и Украины. По его данным, автомобили из Украины на территорию Польши также пока не въезжают.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.