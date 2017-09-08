наверх
08.09.201719:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 8 сентября: в США смертельные ураганы, в Киеве снова стрельба

    (обновлено: )73
    Волны прорываются над морской стеной впереди урагана Катя в Веракрусе
    Землетрясение у берегов Мексики
    Бойцы батальона Айдар пикетировали офис Amnesty International в Киеве
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Показ коллекции одежды от Лии Хмары
    Геннадий Труханов, Владимир Гройсман и Максим Степанов
    Последствия урагана Ирма на Синт-Маартен Голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море
    В Киеве обстреляли джип: есть раненые
    Порошенко посетил воинскую часть ГУР по случаю 25-летия создания военной разведки Украины
    Огненный пожар в Вашингтоне
    Премьер-министр Украины Гройсман встретился со своим молдавским коллегой Филиппом в Одессе
    Северное сияние видно над небом
    Волны прорываются над морской стеной впереди урагана Катя в Веракрусе
    Волны прорываются над морской стеной впереди урагана Катя в Веракрусе
    REUTERS Victor Yanez
    Землетрясение у берегов Мексики
    Luis PEREZ / AFP
    Бойцы батальона Айдар пикетировали офис Amnesty International в Киеве
    Бойцы батальона "Айдар" пикетировали офис Amnesty International в Киеве
    Украинское фото
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Украинское фото
    Показ коллекции одежды от Лии Хмары
    Показ коллекции одежды от Лии Хмары
    УНИАН
    Геннадий Труханов, Владимир Гройсман и Максим Степанов
    Геннадий Труханов, Владимир Гройсман и Максим Степанов
    УНИАН Мусиенко Владислав
    Последствия урагана Ирма на Синт-Маартен Голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море
    REUTERS Defence- Gerben van Es/Handout via REUTERS
    В Киеве обстреляли джип: есть раненые
    В Киеве обстреляли джип: есть раненые
    pravda.com.ua
    Порошенко посетил воинскую часть ГУР по случаю 25-летия создания военной разведки Украины
    Порошенко посетил воинскую часть ГУР по случаю 25-летия создания военной разведки Украины
    Украинское фото
    Огненный пожар в Вашингтоне
    Огненный пожар в Вашингтоне
    REUTERS Kristi McCluer
    Премьер-министр Украины Гройсман встретился со своим молдавским коллегой Филиппом в Одессе
    Премьер-министр Украины Гройсман встретился со своим молдавским коллегой Филиппом в Одессе
    REUTERS Vladyslav Musiienko/Pool
    Северное сияние видно над небом
    Северное сияние видно над небом
    REUTERS/Alexander Kuznetsov/All About Lapland

    Рекомендуем

    Вегетарианец покоряет соцсеть десертами и завтраками17:35 08.09.2017
    Самые длинные ноги (среди женщин)Кролик-баскетболист и антенна в голове. Самые странные рекорды Книги Гиннесса14:32 08.09.2017
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской РеспубликиАпокалипсис из-за "Ирмы". Разрушения после урагана на побережье Доминиканы13:56 08.09.2017
    "Селфи" из кабины пилота: сеть взбудоражили снимки летчика12:45 08.09.2017
    Порошенко провел неформальную встречу со своей фракцией в резиденции ЗалесьеНачало политсезона. Как фракция Порошенко "отгуляла" вечеринку12:25 08.09.2017
    Землетрясение у берегов МексикиМощное землетрясение у берегов Мексики: паника и разрушения10:26 08.09.2017
    Марина Порошенко на АЗСМарина Порошенко устроила "фотосессию" на АЗС02:56 08.09.2017
    Одесса. Рынок Привоз, рыбный ряд"Привоз": душа и сердце Южной Пальмиры22:32 07.09.2017
    Поля марихуаны в Днепропетровской области показали с воздухаУрожай по-днепровски. Полиция обнаружила поле марихуаны20:55 07.09.2017
    Все фотоленты
    Волны прорываются над морской стеной впереди урагана Катя в Веракрусе

    Ураган "Ирма" ударил по островам Теркс и Кайкос после того, как прошел с разрушительной силой по другим территориям в Карибском бассейне, приведя к гибели по меньшей мере 14 человек.

    "Ирма" является ураганом пятой, высшей категории со скоростью ветра до 280 км/ч.

    Должностные лица предупредили, что вероятнее всего количество жертв стихии будет возрастать.

    Сейчас ураган направляется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а до выходных он может ударить по американскому штату Флорида, власть которого готовится к масштабным разрушениям и уже эвакуировала жителей и туристов из опасных районов.

    Полицейские обнаружили серый автомобиль Opel, из которого сегодня днем на Дегтяревской стреляли неизвестные. Машину без бампера бросили на Белорусской улице – неподалеку от места стрельбы. У автомобиля разбиты окна, также в нем лежал автомат.

    Кроме того, через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

    По вызовам выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать событие.

    Позже, в 16:00, на Дегтяревской, 25, полицейские обнаружили автомобиль Jaguar с повреждениями от выстрелов и следами крови в салоне.

    Ссылки по теме:
      Теги: