Фотоитоги 8 сентября: в США смертельные ураганы, в Киеве снова стрельба

Ураган "Ирма" ударил по островам Теркс и Кайкос после того, как прошел с разрушительной силой по другим территориям в Карибском бассейне, приведя к гибели по меньшей мере 14 человек.

"Ирма" является ураганом пятой, высшей категории со скоростью ветра до 280 км/ч.

Должностные лица предупредили, что вероятнее всего количество жертв стихии будет возрастать.

Сейчас ураган направляется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а до выходных он может ударить по американскому штату Флорида, власть которого готовится к масштабным разрушениям и уже эвакуировала жителей и туристов из опасных районов.

Полицейские обнаружили серый автомобиль Opel, из которого сегодня днем на Дегтяревской стреляли неизвестные. Машину без бампера бросили на Белорусской улице – неподалеку от места стрельбы. У автомобиля разбиты окна, также в нем лежал автомат.

Кроме того, через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

По вызовам выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать событие.

Позже, в 16:00, на Дегтяревской, 25, полицейские обнаружили автомобиль Jaguar с повреждениями от выстрелов и следами крови в салоне.