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    Фотоленты

    Марина Порошенк устроила "фотосессию" на АЗС

    (обновлено: )45
    Марина Порошенко на АЗС
    Марина Порошенко на АЗС
    Марина Порошенко на АЗС
    Марина Порошенко на АЗС
    Марина Порошенко на АЗС
    Марина Порошенко на АЗС
    Первая леди с удовольствие фотографировалась с посетителями АЗС
    Facebook пользователя Наталія Бутенко-Беба
    Марина Порошенко на АЗС
    По словам помощницы первой леди Украины, они часто останавливаются выпить кофе на заправке
    Facebook пользователя Наталія Бутенко-Беба
    Марина Порошенко на АЗС
    Марина Порошенко на АЗС
    Facebook пользователя Наталія Бутенко-Беба
    Марина Порошенко на АЗС
    Марина Порошенко на АЗС
    Facebook пользователя Наталія Бутенко-Беба
    Марина Порошенко на АЗС
    Марина Порошенко на АЗС
    Facebook пользователя Наталія Бутенко-Беба

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    Первая леди с удовольствие фотографировалась с посетителями АЗС

    Первая леди Украины Марина Порошенко скупилась на одной из автозаправок,не упустив возможность пообщаться и сфотографироваться с рядовыми посетителями АЗС.

    Смотрите также: "Киевский гонщик". Кличко на мотоцикле промчался по новым дорогам

    Фото супруги президента опубликовала ее помощница Наталья Бутенко-Беба. "Уже стало нашей доброй традицией, возвращаясь в Киев, заехать за кофе и мороженым на заправку; услышать удивленное "ой, это вы???", а потом "можно с Вами сфотографироваться?" – написала она в Facebook.

    Ранее, напомним, в обществе разгорелась дискуссия о том, что президент Петр Порошенко якобы потратил на нужды армии 500 млн грн. 

     

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