Марина Порошенк устроила "фотосессию" на АЗС

Первая леди Украины Марина Порошенко скупилась на одной из автозаправок,не упустив возможность пообщаться и сфотографироваться с рядовыми посетителями АЗС.

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Фото супруги президента опубликовала ее помощница Наталья Бутенко-Беба. "Уже стало нашей доброй традицией, возвращаясь в Киев, заехать за кофе и мороженым на заправку; услышать удивленное "ой, это вы???", а потом "можно с Вами сфотографироваться?" – написала она в Facebook.

Ранее, напомним, в обществе разгорелась дискуссия о том, что президент Петр Порошенко якобы потратил на нужды армии 500 млн грн.